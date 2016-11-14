В Сирии началось восстановление железнодорожного сообщения

Железные дороги, частично или полностью разрушенные с началом боевых действий, начали восстанавливать власти Сирии при содействии российских специалистов. Так, первый участок протяжённостью 65 км был восстановлен между морским портом Тартус и населённым пунктом Джабли. В восстановлении железных дорог принимают участие российские специалисты.

- Морем прибыл гуманитарный груз весом 27 тонн, - приводит ТАСС слова представителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии полковник Александр Губанов. - Он перегружен в железнодорожный транспорт и будет доставлен в населенный пункт Джабли, где его распределят среди жителей САР, которые наиболее пострадали от боевых действий.

Отметим, по состоянию на 2010 год общая протяженность железных дорог в Сирии составляла порядка 2 тыс. км. Часть дорог был построена ещё в начале XX века властями Османской империи, остальные строились при содействии Советского Союза. За время боевых действий железнодорожное сообщение было практически полностью утрачено.

Между тем, по данным бюллетеня Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, за минувшие сутки боевики произвели 42 обстрела, в том числе в провинциях Алеппо и Дамаск, в Латакии, в Хаме и в Дераа. Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.