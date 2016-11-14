Анастасия Немец стала сопредседателем Свердловского отделения ОНФ

Диспетчер свердловского МЧС Анастасия Немец, передвигающаяся на инвалидном кресле, избрана сопредседателем Свердловского регионального отделения ОНФ.

Как написала на своей странице в Фейсбуке член регионального штаба Общероссийского народного фронта Людмила Варакина, выборы нового руководства регионального отделения ОНФ состоялись 12 ноября на областной конференции. На этом заседании Валерий Якушев покинул пост сопредседателя Свердловского регионального отделения ОНФ. На его место большинством голосов избрана Анастасия Немец.

Напомним, она ведёт активную общественную деятельность, направленную на привлечение внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями. В частности, уже дважды выступала на Неделе моды в Москве.