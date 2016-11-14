Андрей Соболев включён в президентский кадровый резерв

Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев вошёл в состав президентского кадрового резерва.

Как написала на своей странице в Фейсбуке сотрудник департамента информационной политики Свердловской области Елена Палаткина, в сформированный сейчас президентский кадровый резерв включены 135 человек со всей России.

Предполагается, что в будущем из этого кадрового ресурса будут отбираться кандидаты на замещение различных государственных должностей, в том числе и федерального уровня.