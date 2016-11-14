В выходные земляне любовались суперлунием. Фотографии астрономического явления

В ночь с 13 на 14 ноября земляне любовались самой большой Луной за последние 70 лет. "ОГ" представляет серию любительских и профессиональных фотографий астрономического явления.

Добавим, сегодня ночью Луна будет ещё крупнее. По словам инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, екатеринбуржцы смогут увидеть её ещё на светлом небе в 17:20. Екатеринбург будет находиться на расстоянии более 350 тысяч километров от поверхности спутника. В полночь Луна расположится высоко над горизонтом, создавая рекордную освещённость, сообщил Владилен Санакоев.