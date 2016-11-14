УрФУ завоевал грант правительства Великобритании

Уральский федеральный университет выиграл грант правительства Великобритании.

Как пояснили в пресс-службе УрФУ, речь идёт об организации семинаров для учёных в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Калининграде и Томске.