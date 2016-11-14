В частях ЦВО на зимний период изменены нормы питания для военнослужащих

12 ноября 2016
В Екатеринбурге вышла в эфир первая частная радиостанция — «Радиотрек»
25 лет назад (в 1991 году) в Екатеринбурге начала вещание первая в области частная радиостанция — «Радиотрек».
11 ноября 2016
Опыт Среднего Урала по борьбе с ВИЧ предложено распространить на другие регионы
Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой выразил благодарность за возможность представить работу уральцев по противодействию ВИЧ комплексно — не только на уровне областного здравоохранения, но и на межведомственном уровне, и рекомендовал направить предложения Свердловской области в Минздрав России в рамках подготовки проекта федерального Плана реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции, утвержденной в октябре Правительством РФ.
11 ноября 2016
Microsoft выписали антивирусное
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) возбудила дело в отношении корпорации Microsoft. После жалобы российской компании «Лаборатория Касперского» американского софтверного гиганта обвинили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке, что нарушает федеральный закон «О защите конкуренции».
11 ноября 2016
После ДТП с двумя школьными автобусами троих детей госпитализировали
В среду, 9 ноября, в селе Сипавском под Каменском-Уральским в лобовое столкновение попали два школьных автобуса, причём обе машины принадлежат одной и той же школе. Трое пострадавших детей госпитализированы. По факту ДТП прокуратура Свердловской области проводит проверку.
11 ноября 2016
Добровольцев «серебряного возраста» становится больше
В Екатеринбурге завершился XIV Добровольческий форум Свердловской области, который дал старт традиционным дням милосердия. Деятельность волонтёров старшего поколения стала одной из ключевых тем дискуссий на нём.
11 ноября 2016
Кино в песнях и кружевах
В Свердловской области прошёл восьмой Фестиваль клубного движения среди граждан пожилого возраста и инвалидов.
11 ноября 2016
Единовременную выплату получат все пенсионеры
В январе 2017 года пенсионеры, получающие пенсию по линии ПФР и постоянно проживающие в РФ — работающие и неработающие, получат единовременную выплату в размере 5 000 рублей. В том числе и военные пенсионеры, что ранее не планировалось.
11 ноября 2016
Погранцы решили поставить свой памятник
Ветераны областной общественной организации «Граница» приняли решение установить в Екатеринбурге, в ЦПКиО имени Маяковского, памятник «Пограничникам Урала».
11 ноября 2016
Внук чешского легионера ищет на Урале семью возлюбленной его деда
В редакцию «ОГ» обратились представители жителя Чехии Эвжена Марэла. Мужчина разыскивает родственников возлюбленной своего деда, который жил в Екатеринбурге в начале прошлого века.
11 ноября 2016
Ветераны добились строительства корта
О радостном событии — открытии в Екатеринбурге во дворе дома на улице Металлургов, 18а футбольной площадки, пенсионерка Надежда Рябова в первую очередь сообщила в редакцию «Областной газеты», поскольку два года назад именно мы написали о перипетиях устройства корта.