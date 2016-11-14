В частях ЦВО на зимний период изменены нормы питания для военнослужащих

В связи с наступлением холодов в частях и соединениях Центрального военного округа, дислоцированных на Урале и в Сибири, в армейский рацион введены дополнительные калории и витамины. Как сообщила пресс-служба ЦВО, военнослужащим будут выдаваться сало, соки, лук и чеснок - это поможет поддержать иммунитет в морозы и при повышенных нагрузках.

- В солдатское меню включена ежедневная 20-граммовая порция сала-шпик, витаминные салаты и соки, а также 5-граммовые зубцы чеснока и 10-граммовые луковые дольки, - сообщил официальный представитель командования ЦВО Ярослав Рощупкин. - На полигонах и в парках организована выдача промежуточного питания: бутербродов, печенья, карамели и горячего чая.

Отметим, уже на этой неделе в связи с приходом холодного арктического антициклона 13-17 ноября в Свердловской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более. В частности, в Екатеринбурге в ночное время температура воздуха будет достигать - 25 ° по Цельсию.