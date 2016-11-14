Избранный президент США Трамп назначил себе зарплату в размере 1 доллара

Миллиардер Дональд Трамп, избранный на минувшей неделе президентом Соединённых штатов Америки, публично отказался от полагающейся ему по статусу заработной платы, заявив, что ему будет достаточно символического жалования в размере 1 доллара.

- Я никогда не давал комментариев по этому поводу, но ответ - нет, - заявил Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS. - Думаю, по закону мне придется принять 1 доллар, поэтому я буду получать 1 доллар в год.

При этом, по словам избранного президента, он никогда не интересовался, какой оклад положен тому, кто занимает высший государственный пост в США. Услышав, что президенту полагается 400 тысяч долларов в год, Дональд Трамп ещё раз повторил, что не примет такой зарплаты.

Отметим, кроме зарплаты в 400 тысяч долларов, бюджет США предусматривает порядка 50 тысяч долларов в год на представительские расходы президента, а также 100 тысяч - на оплату поездок. Будет ли Трамп пользоваться этими деньгами, не сообщается, однако по данным Forbes только за последний год состояние миллиардера уменьшилось на почти 800 тысяч долларов.

Между тем, Трамп не станет первым президентом США, отказавшимся от заработной платы. К примеру, ранее аналогичным образом поступали Джон Кеннеди и Герберт Гувер.