В Верхотурье управляющая компания отремонтирует печь пенсионеру

В Верхотурье прокуратура обязала управляющую компанию "Родной посёлок" отремонтировать печь пенсионеру через Свердловский областной суд. Об этом "ОГ" сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Жилец двухэтажного дома по улице Свободы обратился в Прокуратуру Верхотурского района с заявлением о том, что управляющая компания не ремонтирует отопительные печи. Так как печь на втором этаже является продолжением печи первого этажа, в силу особенностей конструкции, она относится к общему имуществу жилого помещения. Следовательно, подлежит обслуживанию управляющей организацией ООО "УК "Родной посёлок". В ходе проверки прокурор зафиксировал, что отопительная печь находится в неисправном состоянии, из-за чего может случится пожар.

Тем не менее, Новолялинский районный суд в удовлетворении иска прокурора отказал. Прокуратура Верхотурского района обжаловала решение в Свердловском областном суде. Суд высшей инстанции отменил решение районного суда и возложил на управляющую компанию "Родной посёлок" обязанность отремонтировать печь пенсионеру. Фактическое исполнение проконтролирует прокуратура.