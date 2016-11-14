Обзор криминальной хроники понедельника, 14 ноября

В Берёзовском водитель без прав насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе

В понедельник, 14 ноября, в Берёзовском погиб пешеход. Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, 78-летняя женщина переходила улицу Комвузовскую по нерегулируемому переходу, когда на неё совершил наезда автомобиль Hino Ranger. В результате происшествия пострадавшая скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. По словам 41-летнего водителя, его ослепило солнце, и он просто не увидел человека на переходе. Между тем установлено, что водитель ранее был лишен права управления транспортным средством за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, а также неоднократно привлекался к ответственности за управление транспортным средством лицом без соответствующих документов.

В Екатеринбурге цыганка пыталась украсть сотовый телефон

По подозрению в краже сотового телефона из кармана покупательницы магазина в Екатеринбурге была задержана 31-летняя местная жительница "цыганской национальности", сообщила пресс-группа УМВД по Екатеринбургу. Установлено, что подозреваемая вытащила из кармана одной из покупательниц магазина на улице Фрунзе сотовый телефон и проследовала в сторону выхода из универмага. Потерпевшая, однако, сразу обнаружила пропажу и самостоятельно задержала незнакомку, потребовав вернуть украденное. После чего сотрудники магазина вызвали полицию. Задержанная полностью созналась в содеянном, раскаялась и объяснила оперативникам, что на преступление её толкнуло отсутствие постоянного источника дохода. Злоумышленнице грозит до 5 лет колонии по статье 158 УК РФ ("Кража").

Свердловчанин-мошенник убил пенсионерку, чтобы она не сообщила в полицию о его махинациях

Житель Екатеринбурга взят под стражу по обвинению в похищении и убийстве. Как сообщили в следственном управлении СКР, 31-летний мужчина попытался обманом завладеть деньгами, вырученными от продажи двухкомнатной квартиры на улице Расточной в Екатеринбурге. По версии следствия, в 2015 году екатеринбуржец вошёл в доверие к 61-летней женщине и пообещал ей, что они вместе уедут на постоянное место жительства за границу. Пообещав ей содействие в продаже недвижимости в России, злоумышленник решил присвоить деньги, воспользовавшись имеющейся доверенностью, однако жертва заподозрила неладное и успела остановить сделку в регпалате. Мошенник, испугавшись, что на него заявят в полицию, похитил женщину, а затем вывез в безлюдное место и расправился с ней. У убитой были украдены сотовый телефон и пластиковая карта, с которой преступник снял несколько тысяч рублей. Злоумышленник был задержан в аэропорту Кольцово: при себе у него были билеты до Нью-Йорка. Отвечать обвиняемому придётся сразу по четырём статьям УК РФ - убийство, похищение человека, кража и покушение на мошенничество.

Бизнесвумен, задолжавшая более 4 млн рублей, лишилась дорогой иномарки

Судебные приставы арестовали автомобиль Range Rover Evoque, принадлежащий екатеринбурженке, не сумевшей вернуть более 4 млн рублей, взятых в долг на развитие бизнеса. Женщина неоднократно предупреждалась о необходимости рассчитаться по долгам, однако никаких усилий к этому не предпринимала. Приставы установили, что женщина официально нигде не трудоустроена, денежными средствами не обладает: все расчётные счета в банках пусты. Единственной ценной вещью, на которую было возможно обратить взыскание, оказался внедорожник, который хозяйка тщательно скрывала. Совместно с представителем взыскателя исполнители обнаружили транспортное средство должницы на одной из стоянок. В присутствии понятых машина была изъята и передана взыскателю на ответственное хранение, сообщили в пресс-службе управления ФССП.