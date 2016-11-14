Антониу "Бигфут" Сильва: "Здесь холодно, но в пятницу я растоплю это место"

Легенда смешанных единоборств бразилец Антониу "Бигфут" Сильва поделился своими впечатлениями от предстоящего боя с Иваном Штырковым и от своего первого пребывания в России.

- Я очень счастлив находится здесь, я впервые нахожусь в России. Спасибо организаторам за то, что этот бой состоится. Мой соперник очень серьёзен, к тому же молод, но я буду биться до конца. Россия - очень красивая страна, но здесь очень холодно. Хотел бы отметить очень вкусную еду.

Я удивлён, что здесь у меня столько фанатов. В 2011 году я встречался с Фёдором Емельяненко, сейчас я тщательно готовился к бою с Иваном. Мне помогали лучшие бойцы смешанных единоборств, поэтому я готов на 100%. Здесь холодно, но в пятницу я растоплю это место, - отметил Антониу "Бигфут" Сильва.

Напомним, что бразилец проведёт бой в Екатеринбурге против Ивана Штыркова. Поединок состоится 18 ноября в ДИВСе.