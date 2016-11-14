Иван Штырков: "Это будет испытание не только для меня, но и для Антониу"

Екатеринбуржец Иван Штырков отметил, что полностью готов к предстоящему бою против легенды смешанных единоборств Антониу "Бигфут" Сильвы. Напомним, что поединок состоится 18 ноября.

- Много говорить не хочется, хочу уже делать. Подготовка прошла просто шикарно, всем, кто был к этому причастен, спасибо. Хочу сказать, что это будет испытание не только для меня, но и для Антониу. Всех приглашаю в пятницу в ДИВС, - отметил Иван Штырков.