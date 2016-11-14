Президент Федерации дзюдо России Владимир Анисимов поздравил Евгения Куйвашева с победой свердловчан

Екатеринбургский дзюдоист Сахават Гаджиев победил в весовой категории до 60 кг на чемпионате Европы среди юниоров.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, Европейский турнир прошёл в Израиле. Кстати, там же бронзовую медаль завоевала в весовой категории до 57 кг свердловчанка Наталья Голомидова.

По этому случаю президент Федерации дзюдо России Владимир Анисимов направил поздравительную телеграмму в адрес губернатора Евгения Куйвашева.