В Екатеринбурге начали возводить ледовый городок

В уральской столице на площади 1905 года сегодня началось строительство ледового городка. Для посетителей он откроется 29 декабря и будет работать до 22 января 2017 года, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Территорию, где появится ледовый городок, уже огородили и расчистили рабочие. Из-за строительства парковку на площади 1905 года закрыли почти до конца января. В течение полутора месяцев пользователи сети могут наблюдать, как возводятся ледовые фигуры, в режиме реального времени на сайте мэрии города.

Напомним, в этом году главной темой ледового городка стали произведения Корнея Чуковского, 135-летие со дня рождения которого отметят в 2017 году. Конкурсная документация предусматривает создание девяти скульптурных ледовых композиций с героями известных произведений детского писателя: "Айболит", "Мойдодыр" и "Муха-Цокотуха". Ёлка в нынешнем году подрастет в высоту с 46 до 50 метров и переместится ближе к улице 8 Марта. Самой высокой точкой городка после неё станет снежная композиция "А горы все выше, а горы все круче", на вершине которой посетители увидят попавшего в беду доктора Айболита, детская горка представит героев сказки "Телефон".