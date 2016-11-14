За выходные в произошла серия нападений на екатеринбургских таксистов

14 ноября 2016, 11:29

Сразу два инцидента с участием водителей такси были зарегистрированы в минувшую субботу, 12 ноября, Свердловской области. В задержании преступников, нападавших на водителей, принимали участие сотрудники полиции и бойцы Росгвардии. В обоих случаях злоумышленники вызывали такси, а потом нападали на водителей.

Первое нападение произошло около 6:00 на улице Коммунистической в Екатеринбурге: мужчина заказал такси от дома до местного кафе, однако по приезду неожиданно выхватил ключи из замка зажигания, заблокировал двери и напал на таксиста, нанеся ему несколько ударов по лицу и ранив ножом в предплечье. В ходе борьбы потерпевший сумел вернуть свой телефон и позвонить брату, который тут же приехал на помощь и помог обезоружить нападавшего. Вскоре на подмогу к таксисту и его брату прибыли и бойцы вневедомственной охраны Росгвардии, задержавшие злоумышленника. Пострадавший водитель доставлен в больницу, в отношении 41-летнего нападавшего возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ - "разбой", сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.

А вот во втором случае - около 18:30 этого же дня - преступник не только избил водителя, но и сумел уехать на его автомашине. Правда, недалеко: прибывшие на место происшествия сотрудники отдела полиции города Берёзовский не только опросили потерпевшего таксиста, но и обнаружили сотовый телефон, который выронил злоумышленник. По информации, записанной в гаджете, правоохранители достаточно быстро нашли 28-летнего екатеринбуржца - он находился у себя дома на улице Инженерной. Задержанный пояснил, что изначально не имел умысла на разбой, а такси вызвал, чтобы отвезти домой девушку. В ходе поездки ему показалось, что водитель слишком уж кокетничает с его дамой, поэтому решил таким образом проучить наглеца. Сам водитель между тем рассказывает иную версию: по его словам, клиенты, сев в машину, долго колесили по Берёзовскому, наконец, в безлюдном месте попросили остановить автомобиль, избили и отобрали автомашину Lada Granta. Как бы то ни было, задержанному также грозит наказание по статье 162 УК РФ - "разбой".

Максимальное наказание, которое предусматривает данная статья - до 8 лет лишения свободы.

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