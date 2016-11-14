Свердловчане-льготники бесплатно получили свыше 1,6 тысячи земельных участков под ИЖС

Министерство по управлению госимуществом Свердловской области предоставило уральцам, имеющим право на бесплатное получение земли, более 1,6 тыс. участков.

Как сообщили в областном департаменте информполитики, земля предоставляется льготникам под индивидуальное жилищное строительство. Фактически МУГИСО к сегодняшнему дню выполнило свой план на 2016 год. Однако специалисты из этого ведомства намерены пойти на перевыполнение плана: до конца года жители Среднего Урала получат ещё 300 земельных участков, 100 из которых — в Екатеринбурге.