В Екатеринбурге Андрея Курочкина назначили руководителем Железнодорожного района

Сегодня Андрея Курочкина представили в качестве нового руководителя Железнодорожного района коллективу администрации, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

- Мои первоочередные задачи: разобраться и глубоко вникнуть в вопросы благоустройства, разобраться в работе социальной сферы, изучить бюджетную политику. Сейчас мы с заместителями и коллективом определим основные направления, за счёт которых Железнодорожный район сможет выделиться на фоне других районов Екатеринбурга, - отметил на встрече с коллективом администрации Железнодорожного района её новый руководитель Андрей Курочкин.

Фото: мэрия Екатеринбурга

Справка "ОГ":

Андрей Курочкин родился в посёлке Пышма Пышминского района Свердловской области. В 1992 году он закончил Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта имени Я.М. Свердлова, затем долгое время работал на различных руководящих должностях в коммерческих структурах.

В администрацию Железнодорожного района Андрей Курочкин пришёл в 2002 году на должность председателя комитета по потребительскому рынку. В 2005 году он стал заместителем главы районной администрации по вопросам потребительского рынка, а с 2012 года - по вопросам жилищного и коммунального хозяйства.