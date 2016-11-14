22-летний екатеринбургский дзюдоист Сахават Гаджиев стал чемпионом Европы по дзюдо среди спортсменов не старше 23 лет в весовой категории до 60 кг.

За два дня до вылета в Тель-Авив в Испании, где сборная России по дзюдо находилась на тренировочных сборах, у Сахавата сильно разболелся зуб. С трудом дождавшись утра, спортсмен обратился к врачам. Оказалось – растёт зуб мудрости, удалить его испанские медики побоялись. Превозмогая боль, дзюдоист отправился на тренировку, после которой у него поднялась высокая температура. Приняв жаропонижающее лекарство, Сахават вылетел в Израиль. Уже по окончании соревнований признался тренерам, что старался бороться тактически, избегая бросков: берёг зуб от ударов.

- Я понимал опасность, которая таится в моём «флюсе», и потому немного осторожничал на татами, - приводит слова чемпиона официальный сайт Федерации дзюдо России, – И, конечно, доволен тем, что смог добиться золота Европы. Как и любой спортсмен, мечтаю об олимпийском золоте, как и любой в нашей сборной, мечтаю попасть на Игры-2020 и понимаю, что достижение этой мечты стоит многих усилий.

Золото Сахавата Гаджиева не единственная награда, которой пополнилась копилка Свердловской области на этом турнире. Наталья Голомидова стала бронзовой призёркой в весовой категории до 57 кг.