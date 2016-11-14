Евгений Куйвашев поздравил конструктора Павла Камнева с 79-летием

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил Героя Труда РФ, генерального директора опытного конструкторского бюро "Новатор" Павла Камнева с 79-летием.

Как сообщает областной департамент информполитики, в своём поздравлении глава региона подчеркнул, что Павел Камнев внёс значительный вклад в укрепление обороноспособности страны.

Напомним, он уже двадцать лет возглавляет ОКБ "Новатор", специализирующееся на разработке ракетной техники. За прошедшие годы Павел Камнев дважды становился лауреатом Государственной премии Российской Федерации.