Евгений Куйвашев поздравил конструктора Павла Камнева с 79-летием
14 ноября 2016, 13:40 / Политика
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил Героя Труда РФ, генерального директора опытного конструкторского бюро "Новатор" Павла Камнева с 79-летием.
Как сообщает областной департамент информполитики, в своём поздравлении глава региона подчеркнул, что Павел Камнев внёс значительный вклад в укрепление обороноспособности страны.
Напомним, он уже двадцать лет возглавляет ОКБ "Новатор", специализирующееся на разработке ракетной техники. За прошедшие годы Павел Камнев дважды становился лауреатом Государственной премии Российской Федерации.