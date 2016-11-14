Владимир Путин одобрил создание в Закавказье объединённой группировки войск

Президент России Владимир Путин одобрил проект Соглашения с Арменией о создании Объединенной группировки сил двух стран в Кавказском регионе коллективной безопасности. Соответствующее распоряжение было опубликовано в понедельник, 14 ноября, на официальном интернет-портале опубликования правовой информации. Соглашение планируется заключать на пятилетний срок с правом продления.

Как следует из проекта документа, создаваемая в Закавказье объединённая группировка не направлена против каких-то третьих стран, а предназначена исключительно для совместной обороны от возможных угроз в регионе.

- Стороны в целях обеспечения безопасности в Кавказском регионе создают Объединенную группировку войск (сил) Вооружённых Сил Республики Армения и Вооружённых Сил Российской Федерации, - говорится в проекте.

Согласно проекту положения об Объединенной группировке, её командующий будет назначаться Верховным главнокомандующим Армении по согласованию с Верховным главнокомандующим Вооружённых сил России и в мирное время будет подчиняться начальнику Генштаба Армении, а в военное - командующему войсками российского Южного военного округа, если это будет продиктовано складывающейся военно-политической обстановкой. Военным ведомствам двух государств также предстоит определить порядок применения группировки и её состав. Материально-технические вопросы обеспечения войск, входящих в группировку, ложатся при этом на правительства обоих государств.

Отметим, документ был одобрен правительством РФ неделю назад.