В Екатеринбурге прокуратура проверит УК "Радомир-Инвест" в связи с гибелью жителя дома

Неработающий лифт и отсутствие освещения на лестничных маршах могли стать причиной гибели екатеринбуржца. Как сообщает прокуратура Свердловской области, тело мужчины было обнаружено утром в понедельник, 14 ноября, в одном из домов по улице Новгородцевой. У надзорных органов есть основания подозревать коммунальщиков - УК "Радомир- Инвест" - в недобросовестном оказании гражданам услуг.

- 14 ноября в подъезде между 5 и 6 этажом многоквартирного дома №41 по улице Новгородцевой был обнаружен труп 59-летнего мужчины, - сообщили в прокуратуре. - Согласно пояснениям соседей, в указанном доме длительное время не работал лифт, а также отсутствовало освещение в подъезде.

Несмотря на то, что причина смерти мужчины будет окончательно установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы, в управляющей компании будут истребованы журналы заявок граждан: надзорное ведомство выяснит, поступали ли в управляющую компанию обращения жильцов дома в связи с отсутствием освещения в подъезде и поломкой лифтового оборудования, и почему неисправности не устранялись.