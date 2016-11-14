В Екатеринбурге прокуратура проверит УК "Радомир-Инвест" в связи с гибелью жителя дома

14 ноября 2016, 14:01 / Общество

Неработающий лифт и отсутствие освещения на лестничных маршах могли стать причиной гибели екатеринбуржца. Как сообщает прокуратура Свердловской области, тело мужчины было обнаружено утром в понедельник, 14 ноября, в одном из домов по улице Новгородцевой. У надзорных органов есть основания подозревать коммунальщиков - УК "Радомир- Инвест" - в недобросовестном оказании гражданам услуг.

- 14 ноября в подъезде между 5 и 6 этажом многоквартирного дома №41 по улице Новгородцевой был обнаружен труп 59-летнего мужчины, - сообщили в прокуратуре. - Согласно пояснениям соседей, в указанном доме длительное время не работал лифт, а также отсутствовало освещение в подъезде.

Несмотря на то, что причина смерти мужчины будет окончательно установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы, в управляющей компании будут истребованы журналы заявок граждан: надзорное ведомство выяснит, поступали ли в управляющую компанию обращения жильцов дома в связи с отсутствием освещения в подъезде и поломкой лифтового оборудования, и почему неисправности не устранялись.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

12 ноября 2016

В Екатеринбурге вышла в эфир первая частная радиостанция — «Радиотрек»
25 лет назад (в 1991 году) в Екатеринбурге начала вещание первая в области частная радиостанция — «Радиотрек».

11 ноября 2016

Опыт Среднего Урала по борьбе с ВИЧ предложено распространить на другие регионы
Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой выразил благодарность за возможность представить работу уральцев по противодействию ВИЧ комплексно — не только на уровне областного здравоохранения, но и на межведомственном уровне, и рекомендовал направить предложения Свердловской области в Минздрав России в рамках подготовки проекта федерального Плана реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции, утвержденной в октябре Правительством РФ.

11 ноября 2016

Microsoft выписали антивирусное
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) возбудила дело в отношении корпорации Microsoft. После жалобы российской компании «Лаборатория Касперского» американского софтверного гиганта обвинили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке, что нарушает федеральный закон «О защите конкуренции».

11 ноября 2016

После ДТП с двумя школьными автобусами троих детей госпитализировали
В среду, 9 ноября, в селе Сипавском под Каменском-Уральским в лобовое столкновение попали два школьных автобуса, причём обе машины принадлежат одной и той же школе. Трое пострадавших детей госпитализированы. По факту ДТП прокуратура Свердловской области проводит проверку.

11 ноября 2016

Добровольцев «серебряного возраста» становится больше
В Екатеринбурге завершился XIV Добровольческий форум Свердловской области, который дал старт традиционным дням милосердия. Деятельность волонтёров старшего поколения стала одной из ключевых тем дискуссий на нём.

11 ноября 2016

Кино в песнях и кружевах
В Свердловской области прошёл восьмой Фестиваль клубного движения среди граждан пожилого возраста и инвалидов.

11 ноября 2016

Единовременную выплату получат все пенсионеры
В январе 2017 года пенсионеры, получающие пенсию по линии ПФР и постоянно проживающие в РФ — работающие и неработающие, получат единовременную выплату в размере 5 000 рублей. В том числе и военные пенсионеры, что ранее не планировалось.

11 ноября 2016

Погранцы решили поставить свой памятник
Ветераны областной общественной организации «Граница» приняли решение установить в Екатеринбурге, в ЦПКиО имени Маяковского, памятник «Пограничникам Урала».

11 ноября 2016

Внук чешского легионера ищет на Урале семью возлюбленной его деда
В редакцию «ОГ» обратились представители жителя Чехии Эвжена Марэла. Мужчина разыскивает родственников возлюбленной своего деда, который жил в Екатеринбурге в начале прошлого века.

11 ноября 2016

Ветераны добились строительства корта
О радостном событии — открытии в Екатеринбурге во дворе дома на улице Металлургов, 18а футбольной площадки, пенсионерка Надежда Рябова в первую очередь сообщила в редакцию «Областной газеты», поскольку два года назад именно мы написали о перипетиях устройства корта.

Последние новости
Что было раньше