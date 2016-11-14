Губернатор поручил ускорить создание на Среднем Урале проектного офиса по привлечению инвестиций
14 ноября 2016, 14:31 / Политика
Губернатор Евгений Куйвашев поручил первому вице-губернатору Алексею Орлову ускорить создание в Свердловской области проектного офиса по привлечению инвестиций.
Как сообщает областной департамент информполитики, такое поручение дано по итогам совместного заседания президиума и консультативной комиссии Госсовета, которое провёл в Ярославле Президент РФ Владимир Путин. На этом совещании обсуждались меры повышения инвестиционной привлекательности регионов России.
— Инвестклимат — важнейшее направление работы, так как позволяет заложить основу для обеспечения наших текущих обязательств перед жителями и создать серьёзный задел для развития в самых разных отраслях. Поэтому было бы правильно максимально форсировать создание проектного офиса по этому направлению. Тем более, что у нас имеется вся необходимая база, — прокомментировал Евгений Куйвашев.
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