Губернатор поручил ускорить создание на Среднем Урале проектного офиса по привлечению инвестиций

Губернатор Евгений Куйвашев поручил первому вице-губернатору Алексею Орлову ускорить создание в Свердловской области проектного офиса по привлечению инвестиций.

Как сообщает областной департамент информполитики, такое поручение дано по итогам совместного заседания президиума и консультативной комиссии Госсовета, которое провёл в Ярославле Президент РФ Владимир Путин. На этом совещании обсуждались меры повышения инвестиционной привлекательности регионов России.

— Инвестклимат — важнейшее направление работы, так как позволяет заложить основу для обеспечения наших текущих обязательств перед жителями и создать серьёзный задел для развития в самых разных отраслях. Поэтому было бы правильно максимально форсировать создание проектного офиса по этому направлению. Тем более, что у нас имеется вся необходимая база, — прокомментировал Евгений Куйвашев.