Губернатор поздравил уральцев со Всероссийским днём призывника

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил нынешних и будущих призывников, сотрудников военных коммиссариатов и всех уральцев, занимающихся военно-патриотическим воспитанием молодёжи со Всероссийским днём призывника, отмечаемым 15 ноября.

Напомним, Свердловская область занимает лидирующие позиции среди субъектов РФ по количеству призывников, ежегодно направляемых для прохождения службы в армии. В ходе нынешней осенней призывной кампании на военную службу должны уйти почти 4 тысячи молодых жителей Среднего Урала.