Губернатор поздравил уральцев со Всероссийским днём призывника

10 часов назад
Хиллари Клинтон написала для «ОГ» свои впечатления о визите на Урал
В 1997 году в Екатеринбурге прошла встреча первых леди России и США: Наины Ельциной и Хиллари Клинтон. Несмотря на два заслона охраны — с российской и американской сторон, корреспонденту «ОГ» удалось взять у супруги 42-го президента США, которая на днях сама едва не стала главой страны, автограф для читателей.
15 часов назад
Нынешний ноябрь будет самым холодным в XXI веке
Вчера главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко сообщила, что эта неделя будет аномально холодной.
15 часов назад
Детсад — наукоград
Малыши из Сухого Лога «сотрудничают» с оборонщиками.
15 часов назад
Полиция разыскивает пострадавших от мошенников
В Нижнем Тагиле полицейские ищут пострадавших от действий мошенников. По данным следствия, зло-умышленники обманным путём присваивали квартиры и машины. Общая сумма ущерба на сегодняшний день составляет 20 миллионов рублей.
15 часов назад
Исковой «дуплет» не выстрелил
Суд Кировского района города Екатеринбурга принял решение отказать в исковых требованиях Сергея Горшунова к редакции «Областной газеты» в связи с заметкой «Транзит киллера прервали в Екатеринбурге», размещённой на сайте газеты еще в 2014 году.
15 часов назад
От «Областной газеты» получите с улыбкой!
Конкурс «Подписка «ОГ»-2017», инициатором которого стали «Областная газета» и Управление федеральной почтовой связи Свердловской области — филиал ФГУП «Почта России», продолжается. Подведены итоги за октябрь.
15 часов назад
Излишний словарный запас у ребёнка может привести к заиканию
Вчера во всём мире отмечали международный день логопеда. Работы этим специалистам сегодня хватает — по их собственным наблюдениям, количество детей с нарушениями речи ежегодно растёт. Профессор кафедры логопедии и клиники дизонтогенеза Уральского государственного педагогического университета Зоя Репина рассказала «ОГ», почему это происходит и как можно научить ребёнка правильно говорить.
12 ноября 2016
В Екатеринбурге вышла в эфир первая частная радиостанция — «Радиотрек»
25 лет назад (в 1991 году) в Екатеринбурге начала вещание первая в области частная радиостанция — «Радиотрек».
11 ноября 2016
Опыт Среднего Урала по борьбе с ВИЧ предложено распространить на другие регионы
Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой выразил благодарность за возможность представить работу уральцев по противодействию ВИЧ комплексно — не только на уровне областного здравоохранения, но и на межведомственном уровне, и рекомендовал направить предложения Свердловской области в Минздрав России в рамках подготовки проекта федерального Плана реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции, утвержденной в октябре Правительством РФ.
11 ноября 2016
Microsoft выписали антивирусное
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) возбудила дело в отношении корпорации Microsoft. После жалобы российской компании «Лаборатория Касперского» американского софтверного гиганта обвинили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке, что нарушает федеральный закон «О защите конкуренции».