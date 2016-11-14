Свердловские спасатели подготовили 44 пункта обогрева

В связи с ожидающей Средний Урал морозной неделей, ГУ МЧС по Свердловской области обратилось к свердловчанам с предупреждением о необходимости соблюдать меры предосторожности. В частности, это касается автомобилистов: в готовность уже приведены 44 мобильных пункта обогрева, которые, в случае необходимости, займут свои места на автодорогах региона.

- Для оперативной ликвидации возможных аварий на системах жизнеобеспечения населения в муниципальных образованиях приведены в готовность аварийно-восстановительные бригады и резервные источники питания на социально значимых объектах, - рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Иван Павленко. - Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Свердловской области ведёт круглосуточный мониторинг функционирования всех систем жизнеобеспечения населения Свердловской области.

Ведётся круглосуточный мониторинг за состоянием движения как на федеральных, так и на региональных автодорогах. На сегодня затруднений нет, движение везде рабочее. Специально для автомобилистов начала работу горячая линия по телефону (343) 371-45-50 - попавшие в сложную ситуацию автомобилисты смогут попросить о помощи, узнать метеопрогноз и уточнить информацию о состоянии движения на автодорогах.

Отметим, по прогнозам синоптиков Уралгидромета, предстоящая неделя в Свердловской области будет аномально холодной, температура ночью в отдельных районах опустится до 32 градусов, днём ожидается до -18 ... -24 ° по Цельсию.