Минкульт РФ выделит средства на съёмки 200 документальных фильмов

Более 200 неигровых фильмов будет сняты на средства Министерства культуры РФ. Решение об этом было принято по итогам ежегодного конкурса, сообщила пресс-служба ведомства.

- Опубликованы результаты очередного ежегодного конкурса, согласно которым до конца Года российского кино 216 неигровых проектов получат средства на производство, - говорится в сообщении пресс-службы. - Известно, что к конкурсу был допущен 491 проект.

В категории "Фильмы о культуре и искусстве" субсидии получат 37 картин, включая фильмы о Сергее Прокофьеве, Александре Грине, Антоне Чехове, Исааке Левитане и Иосифе Бродском. Господдержку получат 27 проектов на социально-нравственную тематику и 63 проекта об истории Отечества.

Финансирование также получат 15 картин о популяризации научной и изобретательской деятельности, 10 – этнографической тематики, 9 научно-популярных фильмов, 8 – о природе и экологии, 7 – о межнациональных отношениях и проблемах толерантности в обществе, по 6 фильмов о медицине и здоровье нации и о противодействии экстремизму, терроризму и преступности.

Меньше всего фильмов будет снято при поддержке государства на спортивную (5) и религиозную (4) тематику. Также будут созданы 3 образовательных фильма для детей и подростков и 2 – о борьбе с алкоголизмом и наркоманией. Кроме того, будет выделено финансирование на 14 дебютных фильмов.

Полный список фильмов-победителей конкурса опубликован на сайте ведомства.