Минкульт РФ выделит средства на съёмки 200 документальных фильмов

14 ноября 2016, 16:29 / Культура

Более 200 неигровых фильмов будет сняты на средства Министерства культуры РФ. Решение об этом было принято по итогам ежегодного конкурса, сообщила пресс-служба ведомства. 

- Опубликованы результаты очередного ежегодного конкурса, согласно которым до конца Года российского кино  216 неигровых проектов получат средства на производство, - говорится в сообщении пресс-службы. - Известно, что к конкурсу был допущен 491 проект. 

В категории "Фильмы о культуре и искусстве" субсидии получат 37 картин, включая фильмы о Сергее Прокофьеве, Александре Грине, Антоне Чехове, Исааке Левитане и Иосифе Бродском. Господдержку получат 27 проектов на социально-нравственную тематику и 63 проекта об истории Отечества.

Финансирование также получат 15 картин о популяризации научной и изобретательской деятельности, 10 – этнографической тематики, 9 научно-популярных фильмов, 8 – о природе и экологии, 7 – о межнациональных отношениях и проблемах толерантности в обществе, по 6 фильмов о медицине и здоровье нации и о противодействии экстремизму, терроризму и преступности.

Меньше всего фильмов будет снято при поддержке государства на спортивную (5) и религиозную (4) тематику. Также будут созданы 3 образовательных фильма для детей и подростков и 2 – о борьбе с алкоголизмом и наркоманией. Кроме того, будет выделено финансирование на 14 дебютных фильмов.

Полный список фильмов-победителей конкурса опубликован на сайте ведомства.

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