Свердловские поисковики вручат медальон и личные вещи родственникам погибшего красноармейца

14 ноября 2016, 16:24

15 ноября в 14:00 Уральский государственный педагогический университет (пр. Космонавтов, 26) соберёт на своей площадке более шестидесяти участников семинара "Организация поисковых формирований в Уральском федеральном округе". 

Знаковым событием семинара станет вручение "медальона смерти" и личных вещей бойца, пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны, его родственникам. Находка была сделана поисковым отрядом "Стикс" УрГПУ во время экспедиций.

На семинаре в УрГПУ встретятся руководители с активом поисковых отрядов и архивных групп Уральского региона. Участники обсудят технологии организации поисковой работы в образовательных учреждениях, этапы создания поискового музея при школах.

Организаторами семинара выступают Федеральное агентство по делам молодёжи, Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи, поисковое движение России. Соорганизаторы-партнёры - свердловские общественные организации: ассоциация патриотических отрядов "Возвращение" и организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров – при поддержке УрГПУ.

– Семинар – это шанс обменяться накопленным опытом в деле поисковых отрядов и в архивной работе, познакомиться и наладить связи между отрядами и организациями; понять, что в героическом деле поисковиков много единомышленников, и неважно, что между ними сотни километров, – прокомментировала предстоящее событие директор музея истории УрГПУ и соорганизатор семинара Ирина Грибан.

На семинаре «Организация поисковых формирований в Уральском федеральном округе» выступит ответственный секретарь общероссийского общественного движения «Поисковое движение России», г. Москва, Елена Цунаева, прозвучат доклады представителей поисковых движений из Сургута, Челябинска и других городов.

Отряд «Стикс» был создан в 2005 году по инициативе студентов географо-биологического факультета УрГПУ. Работа отряда включает три направления: историко-краеведческое, гражданско-патриотическое, поисковое. В древнегреческой мифологии Стикс – это река, которая связывает мир живых с потусторонним царством Аида.

Силами бойцов отряда «Стикс» были найдены сто пятьдесят пропавших без вести солдат, шестнадцать из них опознаны.

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