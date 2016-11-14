В 2016 году российский финансовый рынок покинули 84 банка

За январь-сентябрь нынешнего года российский рынок финансовых услуг покинули 84 банка.

Банк России опубликовал обзор банковского сектора РФ за ноябрь 2016 года. Согласно этому документу, 1 января нынешнего года в нашей стране насчитывалось 733 кредитные организации, имеющие право на осуществление банковских операций. К 1 октября 2016 года эта цифра сократилась до 649.

У 48 из 84 банков, переставших работать на рынке, отозвана лицензия на осуществление операций. Остальные 36 по разным причинам свернули свою деятельность.