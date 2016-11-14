Евгений Куйвашев проведёт заседание правительства Свердловской области

15 ноября в 10:00 в Доме правительства Свердловской области (площадь Октябрьская, 1) под председательством губернатора Евгения Куйвашева пройдёт заседание правительства Свердловской области. Заместитель главы региона Павел Креков доложит о реализации в Свердловской области приоритетных проектов по основному направлению стратегического развития Российской Федерации в сфере здравоохранения, а вице-губернатор Сергей Швиндт выступит с докладом о содержании автодорог региона в зимний период.

Всего в ходе заседания правительства будет рассмотрен 21 вопрос, в том числе в сфере управления госимуществом, образования, поддержки промышленности.

Трансляция заседания кабинета министров для СМИ состоится в пресс-холле Дома правительства.