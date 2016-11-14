В Екатеринбурге начнёт работу городской клуб любителей чтения "Большая книга"

17 ноября в 18:30 в Городском библиотечном информационном центре (улица Антона Валека, 12) начнёт работу городской клуб любителей чтения "Большая книга". На первой встрече, тема которой "Как художнику быть оригинальным в цифровую эпоху" гости узнают, как творческому человеку в мире наполненным пародий и подражателей найти свое собственное "я" и выразить себя. Будет обсуждаться книга Остина Клеона "Кради как художник".

Специальный гость и эксперт встречи: Марианна Фёдорова - художник-акварелист, иллюстратор, мотиватор и преподаватель, работает в Уральской государственной архитектурно-художественной академии. Марианна сотрудничает в качестве иллюстратора с интерьерными и полиграфическими фирмами, работает над эскизами тематических открыток, проводит занятия с детьми разного возраста и взрослыми по раскрытию творческого потенциала. Работает в различных техниках, таких как масло, темпера и пастель. Предпочтение отдает акварели, цветным карандашам и линерам. Работы Марианны Федоровой хранятся в частных коллекциях России, Китая, Германии и других стран.

Вход свободный.