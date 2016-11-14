В Музее истории и археологии Урала презентуют новую выставку

15 ноября в 15:00 в Музее истории и археологии Урала пройдет пресс-конференция, посвящённая презентации историко-документального выставочного проекта "Оржер – замок русских. Изгнанники России во французском городе Рив". В качестве спикеров выступят представитель министерства культуры Свердловской области, генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея Наталья Ветрова, директор Альянс Франсез Екатеринбург Лилия Селезнёва и граф Андрей Мусин-Пушкин - потомок знаменитого историографа и коллекционера, который подарил миру "Слово о полку Игореве".

В 16:00 состоится официальное открытие выставки. В основу экспозиции положены материалы – прежде всего, фотографии, документы – семейного архива А.А. Мусина-Пушкина, а также иных лиц, чья жизнь была связана с Ривом. Немало важнейших сведений было предоставлено мэрией города Рива и его жителями. Фотографии и документы имеют эксклюзивный характер и экспонируются впервые на Урале.

Историко-документальный выставочный проект, посвященный одному из уголков русской эмиграции в начале XX века, подготовлен Свердловским областным краеведческим музеем совместно с Центром французского языка и культуры "Альянс Франсез Екатеринбург", Французским институтом в России и Домом русского зарубежья имени Александра Солженицына. Идея выставки принадлежит графу Андрею Андреевичу Мусину-Пушкину (Париж).