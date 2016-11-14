В Музее истории и археологии Урала презентуют новую выставку

14 ноября 2016, 16:53

15 ноября в 15:00 в Музее истории и археологии Урала пройдет пресс-конференция, посвящённая презентации историко-документального выставочного проекта "Оржер – замок русских. Изгнанники России во французском городе Рив". В качестве спикеров выступят представитель министерства культуры Свердловской области, генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея Наталья Ветрова, директор Альянс Франсез Екатеринбург Лилия Селезнёва и граф Андрей Мусин-Пушкин - потомок  знаменитого историографа и коллекционера, который подарил миру "Слово о полку Игореве".

В 16:00 состоится официальное открытие выставки. В основу экспозиции положены материалы – прежде всего, фотографии, документы – семейного архива А.А. Мусина-Пушкина, а также иных лиц, чья жизнь была связана с Ривом. Немало важнейших сведений было предоставлено мэрией города Рива и его жителями. Фотографии и документы имеют эксклюзивный характер и экспонируются впервые на Урале.

Историко-документальный выставочный проект, посвященный одному из уголков русской эмиграции в начале XX века, подготовлен Свердловским областным краеведческим музеем совместно с Центром французского языка и культуры "Альянс Франсез Екатеринбург", Французским институтом в России и Домом русского зарубежья имени Александра Солженицына. Идея выставки принадлежит графу Андрею Андреевичу Мусину-Пушкину (Париж). 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Последние новости
Что было раньше