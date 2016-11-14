В ЦДООСО откроется выставка, посвящённая 120-летию маршала Георгия Жукова

14 ноября 2016, 17:01

15 ноября в 11:00 в Центре документации общественных организаций Свердловской области (Екатеринбург, улица Пушкина, 22) состоится открытие выставки архивных документов и материалов "Наука побеждать. Народный маршал на Урале". Выставка посвящена 120-летию со дня рождения великого полководца Георгия Жукова.

В экспозицию включены архивные документы и фотографии из фондов Центра документации общественных организаций Свердловской области, Государственного архива Свердловской области, Государственного архива в городе Ирбите, Нижнетагильского городского исторического архива. Планируется, что церемонию открытия выставки посетят члены областного фонда Георгия Жукова, стоявшие у истоков его создания и лично видевшие великого полководца.

Напомним, по поручению губернатора Евгения Куйвашева в Свердловской области проводятся масштабные многоплановые мероприятия, приуроченные к юбилею Георгия Жукова, чьи заслуги в военное и мирное время хорошо известны уральцам. Не случайно народная молва нарекла его маршалом Победы. В 1948-1953 годы он командовал войсками Уральского военного округа, избирался депутатом Верховного Совета СССР от Свердловской области. В память о легендарном военачальнике на территории региона установлено 7 памятников, стел и бюстов, 20 памятных досок.

Экспозиция будет открыта до конца 2016 года. Вход свободный. Для организованных групп проводятся экскурсии. Телефон для справок и записи на экскурсию: (343) 371-54-53.

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