Уже 3344 свердловчанина призваны на военную службу

Хотя осенний призыв стартовал всего полтора месяца назад, в Свердловской области на военную службу уже призвано 3344 человека.

Напомним, для Среднего Урала план призыва на нынешнюю осень составляет 3999 человек.

Как сообщает областной департамент информполитики, около тысячи осенних призывников нынешнего года уже отправлены к местам прохождения военной службы.