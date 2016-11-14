Уже 3344 свердловчанина призваны на военную службу

14 ноября 2016, 17:12 / Общество

Хотя осенний призыв стартовал всего полтора месяца назад, в Свердловской области на военную службу уже призвано 3344 человека.

Напомним, для Среднего Урала план призыва на нынешнюю осень составляет 3999 человек.

Как сообщает областной департамент информполитики, около тысячи осенних призывников нынешнего года уже отправлены к местам прохождения военной службы.

— На областном сборном пункте проводится весь комплекс необходимых мероприятий по приёму призывников: медосмотр, дактилоскопическая регистрация, размещение, питание, предоставление военной формы, формирование и отправка к местам прохождения военной службы в составе воинских команд и эшелонов, — рассказал заместитель руководителя администрации губернатора Александр Кудрявцев.

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