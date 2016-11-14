Свердловчане-призёры чемпионата Европы по дзюдо ответят на вопросы журналистов

14 ноября 2016, 17:08

15 ноября в 15:00 в Федерации дзюдо Свердловской области (улица Розы Люксембург, 16, вход со двора, 3 этаж) триумфатор чемпионата Европы по дзюдо среди молодежи Сахават Гаджиев, а также бронзовый призер этого турнира Наталья Голомидова проведут пресс-конференцию.

Напомним, чемпионат Европы по дзюдо прошёл в Израиле. Екатеринбургский дзюдоист Сахават Гаджиев победил в весовой категории до 60 кг на чемпионате Европы среди молодёжи. Наталья Голомидова стала бронзовым призёром в категории до 57 кг.

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