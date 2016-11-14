На Среднем Урале обновлён облик 93 мемориалов с Вечным огнём

В Свердловской области обновлены все 93 мемориала с Вечным огнём, имеющиеся на территории региона.

Как сообщает областной департамент информполитики, эта работа проведена в рамках исполнения поручений Президента РФ Владимира Путина и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. С точки зрения главы региона, бережное отношение к памяти героев Великой Отечественной войны — это священный долг каждого человека.

Напомним, в целом на территории Среднего Урала расположено 1870 мемориальных объектов, посвящённых павшим защитникам нашей страны.