На Среднем Урале обновлён облик 93 мемориалов с Вечным огнём

14 ноября 2016, 17:44 / Общество

В Свердловской области обновлены все 93 мемориала с Вечным огнём, имеющиеся на территории региона.

Как сообщает областной департамент информполитики, эта работа проведена в рамках исполнения поручений Президента РФ Владимира Путина и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. С точки зрения главы региона, бережное отношение к памяти героев Великой Отечественной войны — это священный долг каждого человека.

Напомним, в целом на территории Среднего Урала расположено 1870 мемориальных объектов, посвящённых павшим защитникам нашей страны. 

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