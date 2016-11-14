Руководитель свердловского СУ СКР и уполномоченный по правам человека проведут выездной приём граждан

15 ноября с 11:00 в здании следственного отдела по Алапаевску СКР по Свердловской области, расположенном по адресу: г. Алапаевск, ул. Кирова, 9, будет осуществляться совместный выездной личный приём граждан руководителем следственного управления СК России по Свердловской области генерал-лейтенантом юстиции Валерием Задориным и Уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой.