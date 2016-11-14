За два дня выставку Миши Брусиловского посетило около 1 500 человек

14 ноября 2016, 19:22 / Культура

В малом зале екатеринбургского Дома художников (ул. Куйбышева, 97) открылась выставка живописи и графики недавно ушедшего из жизни уральского художника Миши Брусиловского.

Познакомиться с экспозицией, составленной из собраний Ирбитского музея изобразительных искусств, за первые два дня пришло около полутора тысяч человек. На выставке представлены знаковые работы Миши Брусиловского – «Автопортрет» (1951, 1970–1971), цветные линогравюры «Красная Шапочка», «Золотой Петушок», «Репка» (1964). В том числе в Екатеринбурге можно увидеть впервые вывозимую за пределы Ирбитского музея картину «Несение креста» (2012), которую называют творческим и духовным завещанием художника. Эта выставка продлится до 30 ноября.

Кроме того, 16 ноября в Екатеринбургском музее изобразительных искусств откроется экспозиция «Миша Брусиловский. Живопись» – она готовилась совместно с самим мастером как юбилейная.

Миша Брусиловский совсем немного не дожил до её открытия – он скончался 3 ноября после продолжительной болезни.

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