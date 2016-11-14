«Грифоны» разгромили «Уралмаш» в первом екатеринбургском «дерби»

Первое в истории официальное екатеринбургское баскетбольное «дерби» между «Уралом» и «Уралмашем» закончилось крупной победой «грифонов» со счётом 85:45 (27:11, 23:8, 18:19, 17:7).

Команды встречались в рамках 1/16 финала Кубка России. Самыми результативными в составе «Урала» стали Дмитрий Незванкин (17 очков), Григорий Мотовилов (15) и Артём Комиссаров (14). Среди игроков «Уралмаша» - Андрей Малышев (13), Антон Воскресенский и Александр Манихин (по 8).

В 1/8 финала предстоит не менее интересное противостояние – соперником «Урала» будет сургутский клуб «Университет-Югра», с которым ещё несколько лет назад «грифоны» дважды подряд бились за чемпионство в суперлиге.

Игра состоится в Екатеринбурге ориентировочно 26 ноября.

Также на стадии 1/8 финала в борьбу за Кубок России включится бронзовый призёр прошлого года ревдинский «Темп-CУМЗ-УГМК».