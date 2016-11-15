Сергей Карякин смог уйти от поражения в третьей игре за титул чемпиона мира

15 ноября 2016, 07:02 / Спорт

Только что завершилась третья партия между действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном и претендентом, экс-лидером свердловского клуба "Малахит" Сергеем Карякиным. Шахматисты вновь сыграли вничью. 

Партия продолжалась 6 часов 40 минут. Шахматисты сделали 78 ходов.

Ближе к концу все эксперты говорили о неотвратимом поражении Карякина.

Более того, дважды на доске складывалась ситуация, когда компьютер оценивал шансы Карлсена на победу как 80 на 20.

Но Сергею удавалось найти верный ход и уйти от поражения. Когда времени (да и фигур на доске) почти не оставалось, шахматисты заключили перемирие. 

Эта ничья чёрными фигурами крайне важна для россиянина. Следующую игру шахматисты проведут сегодня, на этот раз Карякин играет белыми.

После трёх игр счёт по партиям равный - 1.5 - 1.5.

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