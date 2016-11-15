Алексея Улюкаева задержали при получении взятки

Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело в отношении Министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Как пояснили в пресс-службе СКР, 14 ноября 2016 года Алексей Улюкаев задержан по время получения взятки в два млн долларов США. Эти средства он вымогал за выданную Минэкономразвития РФ положительную оценку, позволившую компании "Роснефть" приобрести государственный пакет в 50% акций "Башнефти". В ближайшее время следователи планируют предъявить Алексею Улюкаеву обвинение и ходатайствовать об избрании меры пресечения.