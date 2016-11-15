В матче молодёжной хоккейной лиги отличился екатеринбуржец Александр Щемеров

На состоявшемся матче суперсерии защитник российской молодёжной сборной, игрок ХК "Автомобилист" Александр Щемеров сумел существенно помочь своей команде, сократив разрыв в счёте с соперниками - сборной Лиги Онтарио. Несмотря на то, что россияне всё же проиграли со счётом 2:5, команды сравнялись по количеству побед. Правда, по очкам впереди канадцы - 7:5, так как россияне одну из побед одержали в овертайме, сообщает Российский хоккейный союз.

первый период закончился со счётом 3:1 в пользу сборной Онтарио - у россиян отличился Денис Алексеев, а в третьей 20-минутке сборная Онтарио оказалась прижата к своим воротам. Второй гол состоялся в позиционной атаке благодаря точному броску со средней дистанции Александра Щемерова.

До пятого матча серии осталось менее суток. Встреча со сборной лиги Квебека пройдет в Шикитуми, куда российская молодёжка вылетит сегодня утром.