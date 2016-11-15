В матче молодёжной хоккейной лиги отличился екатеринбуржец Александр Щемеров
15 ноября 2016, 08:59 / Спорт
На состоявшемся матче суперсерии защитник российской молодёжной сборной, игрок ХК "Автомобилист" Александр Щемеров сумел существенно помочь своей команде, сократив разрыв в счёте с соперниками - сборной Лиги Онтарио. Несмотря на то, что россияне всё же проиграли со счётом 2:5, команды сравнялись по количеству побед. Правда, по очкам впереди канадцы - 7:5, так как россияне одну из побед одержали в овертайме, сообщает Российский хоккейный союз.
первый период закончился со счётом 3:1 в пользу сборной Онтарио - у россиян отличился Денис Алексеев, а в третьей 20-минутке сборная Онтарио оказалась прижата к своим воротам. Второй гол состоялся в позиционной атаке благодаря точному броску со средней дистанции Александра Щемерова.
До пятого матча серии осталось менее суток. Встреча со сборной лиги Квебека пройдет в Шикитуми, куда российская молодёжка вылетит сегодня утром.
Сборная лиги Онтарио – Молодёжная сборная России – 5:2 (0:0, 3:1, 2:1) Голы: 2-й период 0:1 Алексеев (Дронов, Крикуненко), 26:30. 1:1 Шенишин (Фрэнд), 34:48 2:1 Рэддиш, 35:42 буллит 3:1 Рэддиш (Маклеод), 36:36 3-й период 3:2 Щемеров (Дыняк, Беляев), 44:10 4:2 Катчук (Рэддиш), 46:41 5:2 Биттен, 59:56 п.в. Россия: Красоткин (Сухачев, 36:36). Е.Зайцев – Петрищев, Ал.Волков (А) – Квартальнов (К) – Ураков. Фазылзянов – Дронов, Крикуненко – Алексеев – Юртайкин. Чмыхов – Щемеров, Ли – Беляев (А) – Дыняк. Фаткуллин – Арт. Волков, Костин – Рубцов – Карнаухов.