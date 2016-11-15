Путин и Трамп поговорили о нормализации российско-американских отношений

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает официальный сайт Кремля, Владимир Путин и Дональд Трамп сошлись на мнении о необходимости нормализации российско-американских отношений. Напомним, в 2017 году исполняется 210 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и США. По мнению президента России и избранного президента Соединённых Штатов Америки, эта дата должна стимулировать возвращение к прагматичному и взаимовыгодному сотрудничеству.

В ходе состоявшейся беседы достигнута договорённость об организации в будущем личной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.