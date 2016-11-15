Военная полиция ЦВО получила собственный флаг

15 ноября 2016, 09:49 / Общество

Управление военной полиции по Центральному военному округу получило собственный флаг. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ, флаг временно исполняющему обязанности начальника Регионального управления военной полиции по Центральному военному округу подполковнику Геннадию Макарову в торжественной обстановке вручил начальник Главного управления военной полиции Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

Вместе с представителем руководства военной полиции ЦВО флаги также получили руководители аналогичных структур Восточного, Западного и Южного военных округов, Северного флота и управления коменданта охраны Минобороны. Церемония вручения прошла во Владивостоке в рамках сборов руководителей органов военной полиции на базе Тихоокеанского флота.

- Вручение флагов проведено в соответствии с Приказом Министра обороны РФ от 8 июля 2016 года № 421 "Об учреждении флага органов и подразделений военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Между тем в Екатеринбургском гарнизонном военном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении начальника военной полиции ЦВО полковника Геннадия Ящука и его подчинённого майора Кирилл Кожевина: они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и пособничестве в совершении преступления соответственно. По имеющейся информации, сотрудникам военных комендатур ЦВО начислялись премии, которые военнослужащие частично должны были возвращать в пользу начальника военной полиции округа. По неофициальной информации, потерпевшими по делу проходят сотни военнослужащих, а созданная схема позволила начальнику полиции "заработать" пару десятков миллионов рублей. Очередное заседание намечено на 10:00 15 ноября.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

10 часов назад

Хиллари Клинтон написала для «ОГ» свои впечатления о визите на Урал
В 1997 году в Екатеринбурге прошла встреча первых леди России и США: Наины Ельциной и Хиллари Клинтон. Несмотря на два заслона охраны — с российской и американской сторон, корреспонденту «ОГ» удалось взять у супруги 42-го президента США, которая на днях сама едва не стала главой страны, автограф для читателей.

15 часов назад

Нынешний ноябрь будет самым холодным в XXI веке
Вчера главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко сообщила, что эта неделя будет аномально холодной.

15 часов назад

Детсад — наукоград
Малыши из Сухого Лога «сотрудничают» с оборонщиками.

15 часов назад

Полиция разыскивает пострадавших от мошенников
В Нижнем Тагиле полицейские ищут пострадавших от действий мошенников. По данным следствия, зло-умышленники обманным путём присваивали квартиры и машины. Общая сумма ущерба на сегодняшний день составляет 20 миллионов рублей.

15 часов назад

Исковой «дуплет» не выстрелил
Суд Кировского района города Екатеринбурга принял решение отказать в исковых требованиях Сергея Горшунова к редакции «Областной газеты» в связи с заметкой «Транзит киллера прервали в Екатеринбурге», размещённой на сайте газеты еще в 2014 году.

15 часов назад

От «Областной газеты» получите с улыбкой!
Конкурс «Подписка «ОГ»-2017», инициатором которого стали «Областная газета» и Управление федеральной почтовой связи Свердловской области — филиал ФГУП «Почта России», продолжается. Подведены итоги за октябрь.

15 часов назад

Излишний словарный запас у ребёнка может привести к заиканию
Вчера во всём мире отмечали международный день логопеда. Работы этим специалистам сегодня хватает — по их собственным наблюдениям, количество детей с нарушениями речи ежегодно растёт. Профессор кафедры логопедии и клиники дизонтогенеза Уральского государственного педагогического университета Зоя Репина рассказала «ОГ», почему это происходит и как можно научить ребёнка правильно говорить.

12 ноября 2016

В Екатеринбурге вышла в эфир первая частная радиостанция — «Радиотрек»
25 лет назад (в 1991 году) в Екатеринбурге начала вещание первая в области частная радиостанция — «Радиотрек».

11 ноября 2016

Опыт Среднего Урала по борьбе с ВИЧ предложено распространить на другие регионы
Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой выразил благодарность за возможность представить работу уральцев по противодействию ВИЧ комплексно — не только на уровне областного здравоохранения, но и на межведомственном уровне, и рекомендовал направить предложения Свердловской области в Минздрав России в рамках подготовки проекта федерального Плана реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции, утвержденной в октябре Правительством РФ.

11 ноября 2016

Microsoft выписали антивирусное
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) возбудила дело в отношении корпорации Microsoft. После жалобы российской компании «Лаборатория Касперского» американского софтверного гиганта обвинили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке, что нарушает федеральный закон «О защите конкуренции».

Последние новости
Что было раньше