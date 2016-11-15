Военная полиция ЦВО получила собственный флаг

Управление военной полиции по Центральному военному округу получило собственный флаг. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ, флаг временно исполняющему обязанности начальника Регионального управления военной полиции по Центральному военному округу подполковнику Геннадию Макарову в торжественной обстановке вручил начальник Главного управления военной полиции Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

Вместе с представителем руководства военной полиции ЦВО флаги также получили руководители аналогичных структур Восточного, Западного и Южного военных округов, Северного флота и управления коменданта охраны Минобороны. Церемония вручения прошла во Владивостоке в рамках сборов руководителей органов военной полиции на базе Тихоокеанского флота.

- Вручение флагов проведено в соответствии с Приказом Министра обороны РФ от 8 июля 2016 года № 421 "Об учреждении флага органов и подразделений военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации", - говорится в сообщении оборонного ведомства.