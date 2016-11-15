Военная полиция ЦВО получила собственный флаг
15 ноября 2016, 09:49 / Общество
Управление военной полиции по Центральному военному округу получило собственный флаг. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ, флаг временно исполняющему обязанности начальника Регионального управления военной полиции по Центральному военному округу подполковнику Геннадию Макарову в торжественной обстановке вручил начальник Главного управления военной полиции Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Владимир Ивановский.
Вместе с представителем руководства военной полиции ЦВО флаги также получили руководители аналогичных структур Восточного, Западного и Южного военных округов, Северного флота и управления коменданта охраны Минобороны. Церемония вручения прошла во Владивостоке в рамках сборов руководителей органов военной полиции на базе Тихоокеанского флота.
- Вручение флагов проведено в соответствии с Приказом Министра обороны РФ от 8 июля 2016 года № 421 "Об учреждении флага органов и подразделений военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Между тем в Екатеринбургском гарнизонном военном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении начальника военной полиции ЦВО полковника Геннадия Ящука и его подчинённого майора Кирилл Кожевина: они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и пособничестве в совершении преступления соответственно. По имеющейся информации, сотрудникам военных комендатур ЦВО начислялись премии, которые военнослужащие частично должны были возвращать в пользу начальника военной полиции округа. По неофициальной информации, потерпевшими по делу проходят сотни военнослужащих, а созданная схема позволила начальнику полиции "заработать" пару десятков миллионов рублей. Очередное заседание намечено на 10:00 15 ноября.