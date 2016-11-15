В Екатеринбурге из-за аварии на Среднеуральской ГРЭС отключили электричество на Уралмаше

Утром, 15 ноября, на Среднеуральской ГРЭС отключилась линия электропередачи 110 кВ. В результате микрорайон Уралмаш в пределах улиц Машиностроителей - проспект Космонавтов - Бакинских комиссаров остался без электричества, сообщили "ОГ" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

- По предварительной информации, сегодня утром зафиксировано отключение двухцепной линии электропередачи 110 кВ "СУГРЭС-Свердловская-1,2". В результате чего без электроснабжения остались 4 подстанции "Екатеринбургской электросетевой компании". Метро и крупнейшие медицинские учреждения находятся с электроснабжением, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Сейчас на месте трудятся порядка двух десятков аварийно-восстановительных бригад с необходимой спецтехникой. Специалисты компаний доставляют резервные источники электроснабжения для социально-значимых объектов. Прокуратура Орджоникидзевского района контролирует ликвидацию последствий технологического нарушения, сотрудники ведомства дадут оценку соблюдения законодательства при обеспечении граждан и социальных объектов бесперебойным предоставлением электроснабжения.