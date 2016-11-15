В Екатеринбурге из-за аварии на Среднеуральской ГРЭС отключили электричество на Уралмаше

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Земства
14 часов назад
В Екатеринбурге растёт спрос на музшколы для взрослых
Молодой предприниматель-музыкант открыл в Екатеринбурге рок-школу, объединившую людей разных возрастов. Здесь играют на самых разных инструментах, включая барабаны и гавайские гитары. Самому старшему ученику 75 лет, он обучается игре на клавишах.
13 ноября 2016
День открытых дверей прошёл в приюте для животных Екатеринбурга
Пункт временного содержания отловленных бездомных животных (ПКС) Екатеринбурга в субботу, 12 ноября, открыл двери для всех желающих.
Приют для четвероногих бродяг находится на территории предприятия "Спецавтобаза" на улице Посадской. Как раз сюда попадают пойманные на улицах Екатеринбурга собаки и кошки. Сотрудники ПКС устроили день открытых дверей, чтобы их пока ещё бездомные питомцы получили шанс найти новых хозяев.
11 ноября 2016
Зимний Серов
Молодой фотокорреспондент «ОГ» Павел Ворожцов впервые побывал в Серове. Пятый по численности город Свердловской области напомнил ему екатеринбургский Уралмаш, только более ухоженный.
10 ноября 2016
Средний Урал под натиском снежной стихии
На Средний Урал обрушилась снежная стихия. За два дня, с 8 по 10 ноября, в регионе выпала почти половина месячной нормы осадков — до 21-24 см снега. Фотокорреспонденты «Областной газеты» побывали в Екатеринбурге, на Тюменском и Серовском трактах и запечатлели уральскую ноябрьскую зиму.
8 ноября 2016
«Верю в средний бизнес»
Глава Верхней Туры считает, что его город пора освободить от приставки «моно».
8 ноября 2016
Самые красивые деревни Среднего Урала могут объединиться в ассоциацию
Недавно Общественная палата РФ опубликовала путеводитель по самым красивым деревням России. Пока в него вошли восемь селений. Четыре из них находятся в Архангельской области, два — в Бурятии, по одному — в Карелии и Ярославской области. В нашей области живописных населённых пунктов тоже хватает, но пока их нет даже в списке кандидатов.
7 ноября 2016
Главный ветинспектор региона: «Количество станций сокращается, оборудование не менялось лет двадцать»
Ветеринарные врачи стоят на страже здоровья в первую очередь не зверей, а людей. Как обстоят дела в этой сфере на Среднем Урале, мы поговорили с директором Департамента ветеринарии Свердловской области — главным государственным ветинспектором Свердловской области Евгением Трушкиным.
7 ноября 2016
Дополнительное образование
Мэры дали несколько уроков своим коллегам, не сдавшим «экзамен» по строительству садиков
5 ноября 2016
Вкусная ярмарка открылась в Екатеринбурге
В Екатеринбурге проходит ярмарка выходного дня
3 ноября 2016
Прогулка по Алапаевску
По пути на интервью с главой Алапаевска Станиславом Шаньгиным наш фотокорреспондент запечатлел виды города.