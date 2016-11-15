К "Титановой долине" подтянули газопровод

Завершилось строительство газопровода к Особой экономической зоне "Титановая долина".

Как сообщили в пресс-службе ОЭЗ "Титановая долина", на возведение этого объекта израсходовано 228,95 млн рублей. На прокладку новой ветки газопровода длиной 8,4 км потребовался один год.

По словам гендиректора ОЭЗ "Титановая долина" Артемия Кызласова, следующий этап — строительство внутриплощадочного газопровода: подводка газа к будущим предприятиям десяти компаний-резидентов.

Первым подключит к "голубому топливу" свою уже возведённую котельную предприятие "ВСМПО — Новые технологии". Предполагается, что это произойдёт примерно через месяц.