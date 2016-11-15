Энергетики нашли причину аварии на линии электропередачи "СУГРЭС-Свердловская-1,2"

В Екатеринбурге утром из-за аварии на линии электропередачи "СУГРЭС-Свердловская-1,2" без электричества остались жители Уралмаша. Сбой произошёл из-за резкого понижения температуры воздуха, сообщили "ОГ" в департаменте по связям с общественностью ОАО "МРСК Урала"-"Свердловэнерго".

- В ходе осмотра ЛЭП энергетики выяснили, что причиной отключения линий электропередачи стал обрыв грозотроса из-за резкого понижения температуры окружающего воздуха. Специалисты были готовы к возможным сбоям, поэтому оперативно приступили к ликвидации технологического нарушения. Доставка резервных источников электроснабжения осложнена дорожной ситуацией в микрорайоне Уралмаш, - сообщили представители ОАО "МРСК Урала"-"Свердловэнерго".

Напомним, в результате аварии микрорайон Уралмаш в пределах ул. Машиностроителей - пр. Космонавтов - ул. Бакинских Комиссаров остался без электричества. На месте задействованы более двух десятков аварийно-восстановительных бригад. От резервных источников электроснабжения точечно подключат объекты здравоохранения, несколько объектов тепловых сетей и Водоканала, специалисты заканчивают транспортировку дизель-генераторов к пунктам.