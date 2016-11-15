Электричество на Уралмаш обещают подать к вечеру

Последствия аварии, оставившей без электроэнергии Уралмаш, специалисты обещают устранить в течение 12-15 часов.

Как выяснилось на сегодняшнем заседании правительства Свердловской области, авария произошла в 7 часов 49 минут. В результате без электричества остались 117 тыс. человек. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил держать этот вопрос на контроле вице-губернатору Сергею Швиндту и областному министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову.