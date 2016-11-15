В Екатеринбурге пройдёт отборочный тур кадетских команд КВН Минобороны РФ
15 ноября 2016, 10:31
15 ноября в 15:00 в Доме офицеров Центрального военного округа (улица Первомайская, 27) состоится игра отборочного тура среди команд КВН довузовских образовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации.
В игре примут участие семь команд:
- «Морская капуста» (Владивостокское президентское кадетское училище).
- «Как жахнем» (Кызылское президентское кадетское училище).
- «Сборная кадетского края» (Тюменское президентское кадетское училище).
- «Урал, товарищи» (Екатеринбургское суворовское военное училище).
- «Команда стратегического настроения» (Пермское суворовское военное училище).
- «Дальние родственники» (Уссурийское суворовское военное училище).
- «Утомленные плацем» (Омский кадетский корпус).
Состав жюри:
- главный инспектор Центрального военного округа генерал-полковник Николай Ткачёв
- заместитель начальника управления по работе с личным составом Центрального военного округа подполковник Николай Данилов
- начальник отдела военного образования Центрального военного округа Михаил Зырянов
- начальник отдела музейной, библиотечной, культурно-досуговой деятельности и межведомственных программ Наталья Бабушкина
- руководитель Свердловского отделения Всероссийской юниор-лиги КВН Евгений Собин
- редактор Всероссийской юниор-лиги, финалистка телепроекта «Камеди баттл» (телеканал ТНТ), автор шоу «Уральские пельмени» Елена Гордеева
На игре будет присутствовать начальник отдела управления культуры Министерства обороны Российской Федерации Ольга Фаллер.
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