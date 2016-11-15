В Екатеринбурге пройдёт отборочный тур кадетских команд КВН Минобороны РФ

15 ноября 2016, 10:31

15 ноября в 15:00 в Доме офицеров Центрального военного округа (улица Первомайская, 27) состоится игра отборочного тура среди команд КВН довузовских образовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации.

В игре примут участие семь команд:

  1. «Морская капуста» (Владивостокское президентское кадетское училище).
  2. «Как жахнем» (Кызылское президентское кадетское училище).
  3. «Сборная кадетского края» (Тюменское президентское кадетское училище).
  4. «Урал, товарищи» (Екатеринбургское суворовское военное училище).
  5. «Команда стратегического настроения» (Пермское суворовское военное училище).
  6. «Дальние родственники» (Уссурийское суворовское военное училище).
  7. «Утомленные плацем» (Омский кадетский корпус).

Состав жюри:

  1. главный инспектор Центрального военного округа генерал-полковник Николай Ткачёв
  2. заместитель начальника управления по работе с личным составом Центрального военного округа подполковник Николай Данилов
  3. начальник отдела военного образования Центрального военного округа Михаил Зырянов
  4. начальник отдела музейной, библиотечной, культурно-досуговой деятельности и межведомственных программ Наталья Бабушкина
  5. руководитель Свердловского отделения Всероссийской юниор-лиги КВН Евгений Собин
  6. редактор Всероссийской юниор-лиги, финалистка телепроекта «Камеди баттл» (телеканал ТНТ), автор шоу «Уральские пельмени» Елена Гордеева

На игре будет присутствовать начальник отдела управления культуры Министерства обороны Российской Федерации Ольга Фаллер.

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