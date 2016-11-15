Замглавы МЭР Евгений Елин прокомментировал задержание Алексея Улюкаева

Заместитель Министра экономического развития РФ Евгений Елин прокомментировал RNS задержание главы МЭР Алексея Улюкаева.

— Конечно, никто не ожидал. Но организация (Минэкономразвития РФ. — Прим. "ОГ") всё равно работает, — сказал Евгений Елин.

Одновременно он добавил, что пока не располагает информацией о назначении кого-либо исполняющим обязанности министра экономического развития РФ.