В Музее космонавтики пройдёт встреча с победителями "Семихатовских чтений"

15 ноября 2016, 09:50

15 ноября в 15:30 в Музее космонавтики НПО автоматики (улица Мамина-Сибиряка, 145) состоится встреча с победителями III Молодёжного форума "Семихатовские чтения", вернувшимися с космодрома Байконур. В мероприятии примет участие генеральный директор НПО автоматики Андрей Мисюра.

Семь победителей (в возрасте от 14 до 16 лет), представивших на конкурсе уникальные разработки, поделятся впечатлениями от посещения космодрома и запуска ракеты. Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым космическим кораблем "Союз МС-02" доставила троих участников экспедиции МКС-49/520 к международной космической станции.

Напомним, в финале форума приняли участие почти двести школьников и учащихся средних образовательных заведений Екатеринбурга и области. В шести секциях были выявлены 7 победителей. Сейчас НПО автоматики начинает подготовку к следующему космическому форуму.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Последние новости
Что было раньше