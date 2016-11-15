В Музее космонавтики пройдёт встреча с победителями "Семихатовских чтений"

15 ноября в 15:30 в Музее космонавтики НПО автоматики (улица Мамина-Сибиряка, 145) состоится встреча с победителями III Молодёжного форума "Семихатовские чтения", вернувшимися с космодрома Байконур. В мероприятии примет участие генеральный директор НПО автоматики Андрей Мисюра.

Семь победителей (в возрасте от 14 до 16 лет), представивших на конкурсе уникальные разработки, поделятся впечатлениями от посещения космодрома и запуска ракеты. Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым космическим кораблем "Союз МС-02" доставила троих участников экспедиции МКС-49/520 к международной космической станции.

Напомним, в финале форума приняли участие почти двести школьников и учащихся средних образовательных заведений Екатеринбурга и области. В шести секциях были выявлены 7 победителей. Сейчас НПО автоматики начинает подготовку к следующему космическому форуму.