Владимир Путин и Дмитрий Медведев обсудили задержание Алексея Улюкаева

Президент России Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев обсудили задержание министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

— Премьер обсуждал произошедшее с Президентом РФ. Глава правительства России считает, что необходимо провести самое тщательное расследование этого дела, — прокомментировали в пресс-службе правительства РФ.