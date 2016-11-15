В Екатеринбурге 100 водителей арестованы за неоплату штрафов

Начавшаяся в понедельник, 14 ноября, в Екатеринбурге акция "Должник", которую проводят сотрудники ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов, продлится до конца рабочей недели. В рамках мероприятия водителей автомашин будут проверять на наличие неоплаченных штрафов. По информации горГАИ, на сегодняшний день суд вынес решение об административном аресте в отношении 100 водителей.

С начала 2016 года в Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции в отношении водителей - нарушителей Правил дорожного движения возбудили более 200 тысяч административных производств, при этом более 600 водителей повторно привлечены к административной ответственности за неуплату штрафов в установленный законом срок, сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД по Екатеринбургу. На сегодняшний день в областном центре по данной статье суд вынес решение об административном аресте в отношении 100 водителей, к обязательным работам привлечены 52 человека и 471 водителю вынесен штраф двукратный сумме неоплаченного.

В соответствии с действующим законодательством неуплата административного штрафа в установленный законом 60-дневный срок влечёт наложение административного штрафа, двукратного сумме неоплаченного, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. Если же оплата штрафа будет произведена в течение 20 дней с момента вынесения постановления об административном производстве, то сумма, напротив, сокращается вдвое.